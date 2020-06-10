МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 53,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 237,9 миллиарда, свидетельствуют данные министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 49,337 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,1993% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,19% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,2763% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,18% годовых. Спрос составил 83,889 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 3,948 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена — 100,0032% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 5,34% и 5,32% годовых. Спрос — 154,05 миллиарда рублей.

В ходе первого аукциона Минфин удовлетворил 86 заявок, в ходе второго — 11.

Дебютное размещение пятилетнего выпуска ОФЗ 26234 прошло при относительно умеренном спросе, отмечает главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Удовлетворив около 58,8% от объема спроса, Минфин разместил облигации практически без премии к текущим ставкам вторичного рынка ОФЗ. На втором аукционе при размещении ОФЗ 24021 инвесторы, очевидно, вновь рассчитывали на большую премию, однако Минфин РФ отсек порядка 97,6% от объема спроса.

"Таким образом, Минфин РФ показал, что не готов предоставлять высокие премии, даже ценой сокращения суммарного объема размещения до 53,3 миллиарда рублей, что стало самым слабым показателем с середины апреля", — сказал он.

По его словам, снижение цен на рынке ОФЗ, которое началось с начала июня и привело к повышению доходности к началу текущей недели в среднем по рынку на 12 базисных пунктов (в пределах 16-26 базисных пунктов по долгосрочным выпускам, доходности которых превысили 6% годовых), накануне аукционов неожиданно сменилось ростом, который продолжился и в среду. В результате около половины роста ставок было отыграно.

"Рост доходности проходил из-за опасений инвесторов относительно масштабного роста эмиссии государственных облигаций, однако основным фактором формирования конъюнктуры рынка в последние дни стало укрепление ожиданий инвесторов в более решительных действиях регулятора по смягчению денежно-кредитной политики в ближайшее время на фоне замедления темпов инфляции", — напомнил эксперт.

По итогам аукционов в апреле-мае и двух аукционных дней в июне Минфин разместил гособлигации на общую сумму более 876 миллиардов рублей, выполнив на 146% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 600 миллиардов рублей. Объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет около 1,377 триллиона рублей.