МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился в среду второй день подряд на фоне сохранения внешнего негатива.

Падение рынка нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов поддержали снижение российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 0,38% — до 2785,18 пункта, индекс РТС — на 0,52%, до 1277,58 пункта.

ЕЩЕ НЕМНОГО ВНИЗ

На российском фондовом рынке в среду преобладали негативные тенденции. Рынок нефти продолжает стабилизироваться около психологически значимого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent.

Вечером он терял в цене 0,3% до 41 доллара. Инвесторы отыгрывают оценки минэнерго США о том, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд. Аналитики ожидали снижения запасов на 1,7 миллиона баррелей.

Основные западноевропейские индексы снизились в среду на 0,1-0,8%. Европейские трейдеры отыгрывали прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о падении в текущем году ВВП еврозоны на 9,1% — без второй волны распространения коронавируса. При развитии второй волны пандемии показатель рухнет на 11,5%, оценила ОЭСР.

Американские площадки вечером в основном теряли — 0,2-0,5% накануне оглашения ФРС решения по базовой учетной ставке.

В лидерах падения цены в РФ оказались акции "Аэрофлота" (-3,4%), Сбербанка (-2,2%), "Алросы" (-1,7%), "Лукойла" (-1,5%), "Газпрома" (-1,5%). Подорожали ГДР X5 (+5,7%), акции ЛСР (+3,5%), "Магнита" (+1,7%), "Татнефти" (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предпринятые в последние сессии попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Более того, сегодняшнее отступление от этого уровня привело к появлению сигналов о возможности перелома позитивной тенденции и возобновления нисходящей динамики. Однако для подтверждения данного сценария "медведям" необходимо увести индекс Мосбиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов", — оценил он.

Завтра мировые рынки будут "переваривать" итоги заседания ФРС, и если по ставкам изменений не ожидается, то комментарии регулятора по поводу неожиданно сильного отчета по рынку труда США, а также относительно перспектив денежно-кредитной политики в этом году могут оказаться любопытными, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Мягкая риторика способна поддержать покупателей фондовых активов. Вместе с тем, на российском рынке может превалировать осторожность перед длинными выходными, индекс Мосбиржи может завершить неделю в диапазоне 2750-2800 пунктов", — оценил он.