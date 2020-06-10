МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером немного снижается против доллара и сильнее – к евро на фоне роста европейской валюты на форексе.

Неуверенная динамика нефтяных цен и общее ослабление аппетита к риску на мировых торговых площадках оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.42 мск повышался на 5 копеек — до 68,63 рубля, курс евро — на 31 копейку до уровня 78 рублей, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта вечером немного теряет против доллара и более значительно – к евро. Укрепление европейской валюты на форексе в район 1,135 доллара отражается в курсовой динамике рубля на внутреннем российском рынке.

Общее падение аппетита к риску на глобальных площадках оказывает давление на курс российской валюты.

Основные западноевропейские индексы снизились в среду на 0,1-0,8%. Европейские трейдеры отыгрывали прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о падении в текущем году ВВП еврозоны на 9,1% — без второй волны распространения коронавируса. При развитии второй волны пандемии показатель рухнет на 11,5%, оценила ОЭСР.

Американские фондовые площадки вечером в основном теряют — 0,2-0,4% по индексам в ожидании оглашения ФРС решения по базовой учетной ставке.

Определенное падение аппетита к риску показали аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ, который сумел продать бумаг на 53,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 237,9 миллиарда. Это самый слабый (по размещенному объему) показатель с середины апреля. Минфин РФ показал, что не готов предоставлять высокие премии к рынку.

В итоге, доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти колебалась ниже уровня 2,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Основным негативным фактором для российской валюты выступило снижение на рынке энергоносителей, некоторые валюты развивающихся экономик в рамках сегодняшней сессии умеренно укреплялись к доллару, однако это не помогло рублю, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар продолжает движение в диапазоне 67,5-70 рублей. В случае продолжения негативной динамики на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов за баррель, американская валюта предпримет попытку пробоя верхней границы данного диапазона, выступающей ближайшим сопротивлением", — оценил он.

Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на июньском заседании сразу на 1 процентный пункт остается высокой – данные ожидания могут поддерживать иностранный спрос на российские долговые госбумаги, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что в четверг курс будет колебаться в диапазоне 68,2-70 рублей за доллар. Пока общие настроения рынка сохраняются в зоне risk-on, рублю удастся воздерживаться от значительного спада", — добавил он.