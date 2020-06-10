МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Рубль вечером усилил рост к доллару и прибавил более 30 копеек, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе после решения и прогнозов ФРС США по базовой ставке и американской экономике, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.14 мск среды падал на 29 копеек — до 68,29 рубля, курс евро рос на 14 копеек до 77,83 рубля. До решения ФРС по ставке доллар немного прибавлял против рубля.

Евро на форексе обновил максимум с 10 марта, поднявшись до 1,1407 доллара. Нефть также вышла в плюс и прибавляет 1,3% до 41,73 доллара за баррель сорта Brenrt.

ФРС США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

При этом прогнозы регулятора по динамике ВВП, безработице и инфляции на 2020 год ухудшены, что предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики ФРС и соответственно – слабого доллара. Федрезерв прогнозирует ставку на уровне 0-0,25% в 2020-2022 годах.