МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжают опускаться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ожидаемого сохранения ключевой ставки на уровне 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.31 мск опускалась на 6,2 базисного пункта – до 0,767% по сравнению с 0,772% до объявления решения ФРС против уровня прошлого закрытия в 0,829%. Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась на 4,9 базисного пункта — до 1,535% против 1,522% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 1,584%.

ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также ожидает сохранения ставки на таком уровне до 2022 года. Кроме того, регулятор ухудшил свои прогнозы по росту ВВП, безработице и инфляции в 2020 году. Следующее заседание запланировано на 28-29 июля.