МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Случаи списания Сбербанком единовременных выплат на детей в счет погашения долгов не являются системными, по ним проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Клиенты Сбербанка в Twitter пожаловались на списание банком в счет задолженности пособий на детей, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса.

"Клиентские кейсы, по которым присланы запросы, не являются системными. По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ", — прокомментировали в банке.

Сбербанк отметил, что у него существует система идентификации социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии, которая обеспечивает "корректное исполнение взысканий по судебному производству".

Российские семьи с 1 июня получают выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. При этом, по закону, единовременные пособия в 10 тысяч рублей на каждого ребенка не могут взыскиваться в счет долгов.