МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара в среду вечером ускорил снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.39 мск курс курс доллара к иене снижался до 107,05 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,72 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1403 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,54%, до 95,8 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1366 доллара, курс иены — до 107,24 иены за доллар, а индекс доллара опускался лишь на 0,18% — до 96,15 пункта.

ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор ожидает сохранения ставки на таком уровне в 2020-2022 годах. При этом ФРС значительно ухудшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.

Следующее заседание запланировано на 28-29 июля.