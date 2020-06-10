МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы не изменили динамику и в основном продолжают снижаться после сохранения ставки ФРС США и значительного ухудшения макроэкономических прогнозов регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,48% — до 27142,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3203,4 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,92% — до 10045,05 пункта, оставаясь на исторических максимумах. Во вторник NASDAQ впервые преодолел психологическую отметку в 10 тысяч пунктов.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones опускался на 0,36% — до 27172,93 пункта, S&P 500 — на 0,17%, до 3201,6 пункта. NASDAQ рос на 0,54% — до 10007,06 пункта.

ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020-2022 годах. При этом регулятор значительно ухудшил прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.

Следующее заседание запланировано на 28-29 июля.