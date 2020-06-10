МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Отключение России от системы SWIFT маловероятно, а в случае, если это все-таки произойдет, трудности возникнут и для американских компаний, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Среди прочего, предлагается принять меры по исключению России из межбанковской системы SWIFT.

"Эта такая заметная мера, потому что взаимоотношение с внешним миром идет в том числе через SWIFT. С другой стороны, SWIFT — независимая коммерческая организация, которая всегда декларировала, что находится вне политики. Не знаю, насколько SWIFT готов прогнуться, выполнить такой политизированный заказ", — сказал Войлуков.

"Это значительно маловероятно, потому что в этом не заинтересован никто, что с нашей, что с их стороны. Неправильно бизнес и коммерцию использовать в этих целях, создавая проблемы, в том числе для своих собственных участников и игроков", — заключил он.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.