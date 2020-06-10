МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Стоимость американских компаний Apple и Microsoft достигла у каждой психологической отметки в 1,5 триллиона долларов на фоне ралли акций технологических компаний США, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.57 мск цена акций Apple росла на 2,89%, до 353,77 доллара, Microsoft — на 3,97%, до 197,39 доллара. Таким образом капитализация Apple достигла примерно 1,53 триллиона долларов, Microsoft — 1,5 триллиона.

В ходе торгов также дорожают акции Amazon и Alphabet, их капитализация составляет около 1,32 триллиона и 1 триллиона долларов соответственно.

Удорожание акций указанных компаний происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, который еще во вторник впервые преодолел психологическую отметку в 10 тысяч пунктов, а ранее в среду достигал уже 10 086,89 пункта.