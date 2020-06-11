МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. "Магнит", вторая по объему выручки и первая по числу магазинов российская торговая сеть, отметил всплеск спроса на ряд летних товаров в начале июня, когда во многих регионах страны наблюдалась жаркая погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".

"За последние три дня на фоне аномальной жары во многих регионах России и постепенного снятия ограничений из-за коронавируса компания фиксирует стремительный рост спроса в категориях "средства для загара" (плюс 322%) и "средства после загара" (плюс 185%) по сравнению с концом мая — первыми числами июня текущего года", — рассказали в ритейлере.

В свою очередь продажи минеральной воды и порционного мороженого увеличились в полтора раза. Морсы, компоты и сокосодержащие напитки выросли меньше, в среднем — на 35%. По оценкам "Магнита", рост спроса на квас составил 131%, на пиво — 31%.

"При этом, например, в Екатеринбурге спрос на минеральную воду и порционное мороженое вырос в два раза, а на средства для загара — в 12 раз. Похожая история в Перми: так, там средства для загара выросли почти в 20 раз", — сообщили в компании.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.