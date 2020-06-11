МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Чаще всего микрозаймы в апреле-мае 2020 года брали россияне, занятые в отраслях красоты и моды, общественного питания и строительной сфере — в совокупности они составили 57% заемщиков, говорится в исследовании компании Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным компании, больше всех займов оформили занятые в индустрии красоты и моды россияне, их доля выросла до 22% от общего числа клиентов. Каждый пятый заемщик работает в отрасли общественного питания, при этом большинство из них (15%) работают официантами, остальные — поварами, барменами и администраторами. Тройку лидеров замыкают работники строительной профессии, которые составили 18% от всех клиентов.

Около 17% суммарно составили заемщики из туристической отрасли и непродуктового ритейла, а представителями бюджетной сферы оказались 8% заемщиков, включая военных (3%), преподавателей (2,5%) и медиков (2,5%). По 5% заемщиков заняты в IT-сфере и отрасли телекоммуникаций. Оставшиеся 5% приходятся суммарно на работников других областей: среди них юристы, комплектовщики заказов в интернет-магазине, менеджеры по продажам страховых продуктов, курьеры и другие.

При этом, по данным финансового маркетплейса "Юником 24", в апреле-мае спрос сильнее всего вырос у клиентов, занятых в сфере торговли и сферы услуг: на них пришлось 50% от всех заявок, когда как годом ранее показатель составлял 40%. Заемщики занятые в сфере строительства подали 15% заявок против 10% в прошлом году. Вырос спрос и у сотрудников, занятых в производстве, (12% против 10%), а также у самозанятых (8% против 7%).

При этом на текущий момент наиболее уверено себя чувствуют военные, госслужащие, врачи, медицинский персонал, учителя, воспитатели, занятые в бюджетных организациях, поскольку, по традиции, выход на "просрочку" у этих категорий один из самых низких — от 10 до 20% против среднего показателя в 35%.

На прошлой неделе в "Юником 24" рассказали РИА Новости, что микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов: доля отказов по рынку составляет от 70 до 85%, когда как в прошлом году средний показатель был на уровне 70%.