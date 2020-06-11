МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Российский стартап "Третье мнение" создал алгоритм, который по компьютерной томографии определяет, есть ли у пациента коронавирус и инфекционная пневмония, сообщила в интервью РИА Новости директор по коммерческой деятельности и маркетингу "Медси" Алла Канунникова.

"У нас есть проект "Третье мнение" — это стартап, в котором мы участвуем как акционеры. Ребята сделали алгоритм, позволяющий определять по компьютерной томографии, есть COVID-19 у пациента или нет, инфекционная пневмония это или нет. Они сидели в Коммунарке и анализировали снимки, прямо на передовой", — рассказала она.

Канунникова выразила надежду, что после регистрации данное решение можно будет предоставлять регионам РФ и, возможно, иностранным партнерам.

По ее словам, "Медси" также не исключает увеличения доли в стартапе. Отвечая на соответствующий вопрос, Канунникова сказала: "Да, мы будем смотреть, как они будут развиваться. Мы, конечно, активно их и сами развиваем, но если потребуется, будем и долю увеличивать. Все зависит от экономической целесообразности, но я в них верю. Я думаю, что у них все получится".

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, входит в в АФК "Система". Сеть "Медси" включает в себя 25 клиник в Москве и Московской области и восемь — в других регионах страны, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, два санатория и скорую медицинскую помощь.

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