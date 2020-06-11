МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг утром растут после мрачных прогнозов со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,97%, или на 16,65 доллара — до 1737,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,46% — до 18,055 доллара за унцию.

В среду ФРС представила прогноз, согласно которому экономика США сократится на 6,5% в 2020 году, а безработица будет на уровне 9,3% на конец года. Кроме того, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Федрезерв также отметил необходимость держать процентную ставку около нуля как минимум до 2022 года.

На этом фоне значительно вырос спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

"Обязательства ФРС оставить в силе их цели и ставки до 2022 года весьма позитивно сказываются на рынке золота", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).

Продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом в мире также снижает у инвесторов аппетит к риску. Общее количество случаев заболевания в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.