МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди ощутимо снижается в четверг в рамках коррекции после роста пять торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex падала на 1,76% — до 2,631 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,3% — до 5907 долларов, алюминия — на 1,37%, до 1627,5 доллара, цинка — на 0,15%, до 2020,5 доллара за тонну.

В четверг трейдеры фиксируют прибыль после того, как стоимость меди непрерывно росла с 4 июня, и за это время поднялась почти на 6%. Поводом для такого продолжительного роста послужило ослабление опасений за перспективы мировой экономики и ее восстановления после вызванного коронавирусом кризиса.

Кроме фиксации прибыли давление на стоимость меди оказывают заявления ФРС США, которая заметно ухудшила прогнозы по ВВП и безработице крупнейшей мировой экономики на 2020 год. Так, прогноз по ВВП США на 2020 год ухудшен до падения на 6,5% с декабрьского прогноза роста на 2%, а прогноз по безработице на 2020 год ухудшен до 9,3% с декабрьских 3,5%.