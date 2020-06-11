МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару в четверг днем после того, как пессимистичные экономические прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США привели к росту спроса на более надежную японскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс доллара к иене снижался до 106,89 иены со 107,09 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,139 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1369 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 96,01 пункта.

В четверг отмечается отказ от рисковых настроений, о чем свидетельствуют распродажи на мировых фондовых рынках. На этом фоне на валютном рынке трейдеры отдают предпочтение иене в паре с долларом. Поводом для этого послужили прогнозы ФРС по перспективам крупнейшей мировой экономики. Так, регулятор ухудшил прогноз по ВВП США до падения на 6,5% с декабрьского прогноза роста на 2%, а прогноз по безработице — до 9,3% с декабрьских 3,5%.

В то же время регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Федрезерв также отметил необходимость держать процентную ставку около нуля как минимум до 2022 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции не исключил, что дно кризиса пройдено, хотя отметил, что восстановление экономики будет долгим.

Агентство Рейтер отмечает, что рыночные настроения также оказались под давлением на фоне незначительного роста заболеваемости коронавирусом в США после снижения на протяжении пяти недель. "Опасения второй волны (коронавируса — ред.) перевесили сообщение ФРС о нулевых ставках, и валютный рынок проявил типичную реакцию отказа от риска", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика BDSwis Маршалла Джиттлера.