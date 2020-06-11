МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть сохраняют ощутимую утреннюю негативную динамику в четверг днем на данных по запасам сырья в США, которые выросли до исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,56% — до 40,66 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,9% — до 38,47 доллара за баррель.

Распродажи на рынке нефти наблюдаются после данных минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 5,7 миллиона баррелей, до 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд. При этом аналитики, напротив, ждали снижения показателя.

"Цены опережали события в течение последнего месяца или около того. По мере приближения ко второму полугодию будет происходить переосмысление того, в какой мере это ралли может продолжиться, учитывая большой объем существующих запасов сырья", — полагает экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), мнение которого приводит агентство Блумберг.

Ранее на текущей неделе американский инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал окончание ралли цен на нефть и возвращение цены нефти марки Brent к 35 долларам за баррель в краткосрочной перспективе. Банк полагает, что ожидания вокруг перспектив спроса опережают его реальное более постепенное и по-прежнему неопределенное восстановление.