МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Краткосрочные перспективы рубля и валют развивающихся рынков (ЕМ) негативны на фоне ухудшения прогнозов ФРС США по динамике основных экономических показателей, считают экономисты, опрошенные агентством "Прайм".

Долгосрочно рубль может получить поддержку от мягкой денежно-кредитной политики американского финансового регулятора и сохранения carry trade благодаря ей, говорят эксперты.

ФРС США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Федрезерв ожидает, что ставка останется на текущем уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика прошла через последние события и находится на пути достижения своих целей по занятости и стабильности цен.

Пока же ФРС США заметно ухудшила прогнозы по ВВП и безработице в США на 2020 год, также понижен прогноз по инфляции. В 2020 году ожидается падение на 6,5% против декабрьских оценок роста на 2%. На 2021 год прогноз роста ВВП, наоборот, улучшен до 5% с 1,9% (из-за низкой базы). Прогноз по безработице на 2020 год ухудшен до 9,3% с декабрьских 3,5%, а на 2021 год — до 6,5% с 3,6%. Прогноз по инфляции на текущий год понижен до 0,8% с 1,9%, на 2021 год — до 1,6% с 2%.

В 2022 году ФРС ожидает роста экономики США на 3,5%, уровень инфляции и базовой инфляции оценивает в 1,7%, безработицу — 5,5%. В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП США составит 1,8%, уровень безработицы — 4,1%, а инфляция — 2%.

КРАТКОСРОЧНО ЕМ — ВНИЗ

Первая реакция доллара выразилась в ослаблении к корзине валют. В частности, евро подскакивал вечером в среду на новостях от ФРС до 1,1422 доллара – максимума с 10 марта. Однако ослабление доллара оказалось краткосрочным, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

Американский финансовый регулятор, с одной стороны, пообещал и дальше делать все возможное для поддержки американской экономики, а с другой спровоцировал пессимистичные экономические ожидания, объясняет рыночную ситуацию Юрий Кравченко из ИК "ВЕЛЕС Капитал".

"Последнее оказалось на руку желающим зафиксировать прибыль после недавнего ралли. На российском рынке коррекция в четверг может усугубиться из-за близости длительных выходных", — добавил он.

"В случае рубля напряженности добавляет доклад американского Republican Study Committee, который призывает к новым ограничительным мерам против Китая и РФ. Курс доллара еще до открытия торгов в четверг превысил уровень 69 рублей", — отметил Кошелев из Росбанка.

Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что дно экономического кризиса пройдено, однако ожидает, что восстановление американской экономики будет происходить постепенно.

"Прогноз длительного восстановления экономики США оказывает негативное влияние на аппетит к риску. Индекс доллара краткосрочно восстанавливается. Спрос на рисковые активы в текущий момент снизился, в результате чего валюты большинства развивающихся экономик находятся под давлением. Как следствие и риски по рублю смещены в сторону ослабления. Не добавляет оптимизма рублю и коррекция вниз на нефтяном рынке", — сказал Жирнов из Нордеа банка.

На российском рынке последние пару дней ощущается спрос на валюту, который в сегодняшних условиях обеспечивает рублю умеренное снижение, рассуждает экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Ближайшие перспективы будут, вероятно, по-прежнему определяться комбинацией внешних и внутренних факторов. В последнем случае краткосрочных рисков для рубля пока немного, но баланс факторов, полагаем, по-прежнему смещен в сторону дальнейшего сдержанного ослабления, особенно перед длинными выходными", — добавил он.

ДОЛГОСРОЧНО – В ПЛЮС

ФРС заявила, что готова продолжать покупки финансовых активов текущими темпами для поддержания ликвидности в финансовой системе США. "Таким образом, ежемесячно регулятор продолжит выкупать американские государственные облигации на сумму 80 миллиардов долларов, а также приобретать ипотечные бумаги на 40 миллиардов долларов до тех пор, пока экономика не вернется на устойчивую траекторию роста", — отметил Жирнов.

Федрезерв намекнул, что может рассмотреть дополнительные меры в том случае, если текущие окажутся недостаточными для достижения целевых показателей FOMC по максимальной занятости и ценовой стабильности, отметил Максим Коровин из "ВТБ Капитала". Рынки посчитали риторику ФРС мягкой, однако почти не отличающейся от предыдущих заседаний, добавил он.

Сигнал ФРС о готовности проводить стимулирующую монетарную политику продолжительное время стоит расценивать как фактор, который выступает в пользу снижения 19 июня ключевой ставки Банком России на 1 процентный пункт до 4,5% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. "Повышение уверенности глобальных инвесторов в сохранении еще продолжительное время низкой стоимости фондирования (на американском рынке – ред.) должно повысить спрос на рублевые облигации (на фоне сохранения carry trade в пользу рубля – ред.)", — добавил он.

Закономерным итогом решений и комментариев ФРС стало ослабление доллара США, и это может стать среднесрочной тенденцией, также полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Главным итогом для валют развивающихся рынков является возможность их дальнейшего укрепления. С другой стороны, роль правительств развивающихся экономик (структурные реформы, поощрение зарубежных капиталовложений) важнее, чем действия мировых центральных банков, которые лишь эффективно снижают трение в финансовой системе и поддерживают кредитование", — резюмировал он.