МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе и отдельных корпоративных историях компаний, имеющих значительный вес в учете индексов, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск четверга опускается на 1,95%, до 2730,93 пункта, индекс РТС — на 2,54%, до 1245,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 58 копеек — до 69,08 рубля, курс евро — на 58 копеек – 78,51 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent теряет 3,57% — до 40,24 доллара за баррель.

На сырьевые котировки надавил отчет министерства энергетики США о росте запасов топлива на 5,7 миллиона баррелей, до нового абсолютного рекорда, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Негативный эффект был усилен выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который не исключает, что на восстановление экономики "могут уйти годы", добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Роснефти" падали в начале дня сильнее рынка – на 7,5%, до 370,5 рубля на фоне дивидендной отсечки. К текущему моменту акции компании дешевеют на 6,27%.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" напоминает, что 11 июня по акциям состоится дивидендная отсечка, после которой падение может усилиться. Поэтому спекулянты, которые не планировали участвовать в получении дивидендов, фиксируют прибыль от роста в последние несколько недель, указывает он.

Кроме того, на бумаги компании давят прогнозы ФРС о падении американской экономики на 6,5% в текущем году, считает аналитик. Эти прогнозы также распространяются и на перспективы восстановления спроса на энергоносители, отмечает эксперт.

"Роснефть" – это крупнейшая российская нефтяная компания и по этой причине она вносит основной вклад в сокращение добычи для стабилизации рынка. Вероятно, что максимальные ограничения добычи придется продлить на более долгий срок, чем это предполагалось ранее. Между тем, компания в последние годы сделала существенные инвестиции в новые проекты, что увеличило ее долговую нагрузку. Конечно, сомнений в надежности "Роснефти" как заемщика нет, но вот ожидания по прибыли и дивидендной доходности заметно снижаются", — говорит он.

Акции "Норникеля" в ходе торгов падали на 5,5% — до 19134 рублей на фоне сообщений о предложении крупнейшего акционера компании Владимира Потанина отказаться от дивидендов в течение 2020 года.

Глава ХК "Интеррос" Потанин обратился к другим крупнейшим акционерам ГМК "Норильский никель" с предложением отказаться от дивидендов в течение 2020 года и ограничить финальные выплаты по итогам данного периода размером в 1 миллиард долларов, сообщил РИА Новости источник в "Интерросе".

Также среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Россетей" (-6,71%), акции АФК "Системы" (-4,16%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,74%) и акции ММК (-3,5%).

"Расписки X5 (+3,88%) сегодня хорошо растут, отыгрывая повышение кредитного рейтинга компании агентством S&P. В комментарии к своему решению американские аналитики отметили сильные операционные данные российского ритейлера", — отмечает Емельянов из "Фридом Финанс".

В лидерах роста также акции компании "Глобалтрак" (7,52%), префы "Ленэнерго" (2,8%), акции Polymetal (1,79%), "Полюса" (0,41%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс РТС, скорее всего, сможет удержаться в диапазоне 1250-1270 пунктов до конца дня, считает Емельянов из "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи отступил к значениям двухнедельной давности в 2730-2760 пунктов, откуда более вероятен рост на 20-30 пунктов вверх, чем дальнейшее падение, полагает он.

Российские фондовые индикаторы сегодня пробили ближайшие поддержки и следующими техническими препятствиями для снижения способны выступить "круглые" уровни – 2700 пунктов у индекса Мосбиржи и 1200 пунктов у индекса РТС, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".