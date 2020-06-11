МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent ускорила падение до 4,27% в четверг днем и опустилась ниже 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов

По состоянию на 15.06 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,27%, до 39,95 доллара за баррель. Утром в четверг это снижение не превышало 3%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,9%, до 37,67 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent последний раз кратковременно опускалась ниже 40 долларов за баррель 9 июня. До этого ниже этой отметки стоимость Brent находилась последний раз 5 июня, то есть в день перед заседанием ОПЕК+. Тогда оптимистичные ожидания вокруг перспектив сокращения добычи подтолкнули вверх стоимость "черного золота" этой марки почти на 6% и вывели ее выше уровня 40 долларов за баррель.