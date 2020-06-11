МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются на 1,5-3% после объявления в среду итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 2,9%, до 26183 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,53%, до 9932,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,33%, до 3111,88 пункта.

Инвесторы отыгрывают итоги заседания ФРС США, в рамках которого регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. При этом трейдеры также обратили внимание на прогнозы регулятора относительно перспектив экономики США. Так, ФРС ожидает, что ВВП страны в 2020 году упадет на 6,5%, безработица составит 9,3%, а инфляция замедлится до 0,8%.

Федрезерв также отметил необходимость держать процентную ставку около нуля как минимум до 2022 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции не исключил, что дно кризиса пройдено, хотя отметил, что восстановление экономики будет долгим.

Кроме того, участники торгов ожидают публикации статистики по заявкам на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что за минувшую неделю число первичных заявок на пособие по безработице в стране снизилось на 327 тысяч с показателя предыдущей недели в 1,877 миллиона и составило 1,55 миллиона.