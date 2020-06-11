МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг падают в пределах 3% после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне от нуля до 0,25% и ухудшила макроэкономические прогнозы, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 2,89%, до 26210,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,12%, до 9808 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,48%, до 3110,9 пункта.

Трейдеры склонны к уходу от риска после итогов июньского заседания Федрезерва, который накануне скорректировал прогноз динамики ВВП США до падения по итогам года на 6,5% с прежнего роста на 2%, а уровня безработицы — до 9,3% с 3,5%. ФРС также ожидаемо сохранила базовую процентную ставку, отметив, что не планирует ее повышения в 2020-2022 годах.

Риски "второй волны" коронавируса также сдерживают настроения инвесторов. На этом фоне дешевеют акции авиакомпаний. Так, бумаги American Airlines теряют 11% стоимости, United Airlines — 13%.

"Ралли рынка было связано с тем, что они смотрят в 2021 год… Вещью, которая действительно может изменить эту траекторию, может стать значительный рост "второй волны", — цитирует агентство Рейтер президента Pacer ETF Distributors Шона О'Хару (Sean O'Hara).