МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") разместит пятилетние еврооблигации в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,3% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Заявки на бонды компания собирала ранее в четверг. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,5% годовых, затем был снижен до примерно 6,375% годовых.

Ранее в июне компания провела серию звонков инвесторам, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Citi, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". Эмитент — Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon Ltd.

Размещение планируется в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 миллиарда долларов или эквивалента в других валютах. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

В январе Veon доразместил еврооблигации выпуска с погашением в 2025 году на сумму 300 миллионов долларов по цене 103,75% от номинала. Основной выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".