МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к иене продолжает снижаться в четверг вечером ускоренными темпами после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила свои макроэкономические прогнозы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск курс доллара к иене снижался до 106,62 иены со 107,09 иены на прошлом закрытии, курс евро к доллару поднимался до 1,1388 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1369 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,25%, до 96,2 пункта.

По итогам июньского заседания Федрезерв скорректировал прогноз динамики ВВП США до падения по итогам года на 6,5% с прежнего роста на 2%, а уровня безработицы — до 9,3% с 3,5%. ФРС также ожидаемо сохранила базовую процентную ставку, отметив, что не планирует ее повышения в 2020-2022 годах.

На этом фоне доллар продолжает слабеть против других основных мировых валют, плюс к этому иена традиционно выступает как более надежный актив, поэтому спрос на нее растет в случае рисков ухудшения экономической ситуации в мире. Фондовые рынки при этом также сейчас заметно снижаются: основные индексы Европы и США падают в пределах 4%.