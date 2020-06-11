МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг снизился на 1,5-3,1% по основным биржевым индексам на фоне обвала рынка нефти и мировых фондовых площадок, следует из данных Московской биржи. Сокращение индексов фиксируется третий день подряд.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 1,49%, до 2743,80 пункта, индекс РТС — на 3,09%, до 1238,11 пункта. Укороченную рабочую неделю рынок закрыл падением на 1,75% по индексу Мосбиржи и на 3,71% по РТС.

Рынок нефти вечером валится на 7%, до 38,78 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы продемонстрировали падение на 4-4,7%.