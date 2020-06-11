МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг ускорили темпы снижения до 4-5,5%, волатильность на рынках связана с негативными прогнозами Федрезерва по экономике страны и рисками второй волны коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 20.08 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 5,36%, до 25542,65 пункта (минутами ранее снижение составляло 5,5%), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,74%, до 9645,52 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,43%, до 3048,92 пункта. После открытия индексы снижались на 2-3%.

На фондовых рынках сохраняется заметная волатильность, которая усилилась к вечеру. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году, а также скорректировала ожидаемый уровень безработицы — до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.

Вместе с этим сдерживают настроения трейдеров риски второй волны заражений коронавирусом. Все это привело к тому, что инвесторы уходят от риска, в результате более рисковые активы падают в цене. Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов на 4-5%, а удешевление нефти достигало 9-10%.