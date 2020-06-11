МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Компания Chlodwig Enterprises Limited с 9 по 11 июня продала глобальные депозитарные расписки (GDR) "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на общую сумму 8,016 миллиона долларов, говорится в сообщении "Фосагро".

Проданные бумаги составляют 0,148% уставного капитала компании. Акции компаний Chlodwig Enterprises Limited и Adorabella Limited (также владеет долей в "Фосагро") были переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются заместитель председателя совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев и члены его семьи.

В результате совокупная доля семьи Гурьевых в производителе удобрений теперь составляет 48,52%, снизившись с 48,67%. Free float, согласно сообщению, вырос до 30,5% с 30,35%.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Среди других крупных акционеров компании — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%).