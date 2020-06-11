МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Акрона", одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, на уровне "BB-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает наши ожидания того, что, несмотря на более слабую ценовую конъюнктуру и увеличение долга (отчасти из-за колебания курса валют) показатели левериджа "Акрона" снизятся", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что инвестиционные планы "Акрона" являются гибкими, капзатраты могут быть уменьшены или отсрочены. Рейтинг компании также поддерживается стабильными ценами на азотные и комплексные удобрения.

Fitch полагает, что небольшое падение цен на удобрения и рост операционных расходов компании в 2020 году будет лишь частично компенсировано ослаблением курса рубля к доллару. По мнению агентства, это также приведет к росту стоимости долга "Акрона" в долларах. Fitch прогнозирует, что соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO) достигнет 3,9х к концу 2020 года. При этом агентство отмечает, что "Акрон" обладает достаточной финансовой гибкостью, чтобы ослабить давление на леверидж.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.