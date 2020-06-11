МОСКВА, 11 июня /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения основных биржевых индексов РФ, равно как и рубля к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за неделю на 1,6% и на 2,9%, до 2700 и 1202,5 пункта, соответственно.

Цена на нефть марки Brent после обвала четверга поднимется к концу недели на 0,5 доллара, до уровня 38,5 доллара за баррель марки Brent, а курс евро на форексе останется выше 1,13 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю повысится до уровня 70,2 рубля, евро – до 79,7 рубля, также ожидают аналитики. Таким образом, нацвалюта останется примерно на уровне текущих котировок вечера четверга, то есть, ослабнет на 1,08 и 1,18 рубля соответственно по сравнению с официальными курсами Центробанка на эти выходные.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В рамках предстоящей недели настроения на мировых рынках могут продолжить ухудшаться, что приведет к дальнейшему снижению рисковых активов, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Основным фактором здесь выступает пересмотр ожиданий по восстановлению мировой экономики, который происходит на базе прогнозов американского регулятора. Плюс к этому, данный фактор возник на фоне перегретости рынков, возникшей вследствие роста последних месяцев, что порождает фиксацию игроками прибыли по длинным позициям по широкому спектру активов", — отмечает он.

"Не предоставив новых мер поддержки рынков, Федрезерв ухудшил прогнозы, что стало поводом для фиксации прибылей. Техническая картина рынка свидетельствует о назревших поводах для коррекции, поэтому выйти на траекторию роста мировым рынкам вряд ли удастся", — добавляет Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Многочисленные прогнозы от Всемирного банка, ОЭСР, ЕЦБ и ФРС убедили рынок в том, что восстановление после "COVID-19-шока" будет более долгим. К тому же растут риски "второй волны" после поспешной отмены карантинных мер. Соответственно, программы ликвидности могут не спасти рынки от переоценки, так как в условиях длительного выхода из экономического спада прибыли компаний также будут медленно восстанавливаться", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

В то же время, помимо дальнейшего ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сохраняются и риски роста напряженности в отношениях между США и Китаем, добавляет Зварич.

Макростатистика развитых и развивающихся стран на предстоящей неделе также может преподнести неприятный сюрприз, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

В понедельник выйдет информация об объёмах промышленного производства в Китае в мае, во вторник решение относительно учётной ставки примет центробанк Японии, также будут опубликованы июньский индекс экономических настроений ZEW в Германии и данные о розничных продажах в мае в США, напоминает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"В среду важными будут майские данные об инфляции в еврозоне и строительном секторе США, в этот же день минэнерго США проинформирует о недельном изменении запасов сырой нефти в стране. В четверг стоит обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь, а в пятницу судьба ключевой ставки определится в России", — добавляет он.

"Выходят апрельские и предварительные майские данные, которые будут часто оказываться хуже ожиданий. Мы полагаем, что на этом фоне индексы будут продолжать корректироваться, в том числе произойдет снижение котировок американских высокотехнологичных компаний, которые до этого были флагманами роста", — полагает в связи с этим Манько.

Нефть же, с его точки зрения, будет торговаться чуть ниже 40 долларов за баррель. "Скорее всего, статистика по запасам опять будет благоволить медведям. Кроме того, может стать понятно, что сланцевики могут работать и при низких (25-30 долларов за баррель) ценах, что нивелирует оптимизм от сделки ОПЕК+", — добавляет Манько.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ В РФ

Технический фактор вносит свой вклад — рубеж в 2800 пунктов по индексу Мосбиржи остается задачей для "быков" на предстоящую неделю, отмечает Бахтин.

По его мнению, инвесторы на российском рынке будут ориентироваться на общерыночные настроения, ценовые уровни в нефти, "вирусный" новостной фон, а также на ключевые статданные.

Продажам в российских активах может способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепится в диапазоне 38-40 и может отступить к его нижней границе, считает Зварич.

"На таком фоне мы ожидаем снижения российского рынка в рамках предстоящей недели. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 2600-2700 пунктов, а в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры закреплению в его нижней половине", — полагает он.

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" на фондовом рынке РФ также ожидает динамику, аналогичную внешним площадкам. Но с его точки зрения индекс Мосбиржи проведет неделю в диапазоне 2700-2750 пунктов.

Фондовый рынок РФ столкнется с повышенными рисками развития нисходящей коррекции при преодолении поддержек 2700 и 1200 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, в свою очередь считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. А от указанных уровней при позитивных фундаментальных факторах либо начнется отскок наверх, либо ускорится снижение в район 2650 и 1150 пунктов, добавляет она.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль окажется под давлением из-за ослабления валют развивающихся стран на фоне снижения спроса на риск и котировок рынка энергоносителей, оценивает Зварич.

На фоне коррекции вниз цены на нефть и фондового рынка доллар может подскочить в район 70-71 рубля, оценил Ващенко.

Впрочем, есть и более позитивные прогнозы. "Мы ожидаем консолидации курса в пределах 68,5-69,5 рубля за доллар", — оценил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Ващенко считает, что лучше рынка будут акции потребительского сектора, а аутсайдерами – бумаги сырьевых компаний и банков.

"Рынок достаточно динамично отыгрывает текущие идеи, но всё же на предстоящей неделе давление будут испытывать бумаги нефтегазового сектора и металлурги. Защитные сектора электроэнергетики и телекоммуникаций будут более устойчивыми", — прогнозирует Кочетков.

Российский рынок, как и мировые площадки, будет находиться в миноре, а снижение будет скорее фронтальным, лишь несколько лучше рынка будут акции золотодобытчиков, а хуже — банков, думает Манько.

Пессимистичный сценарий предполагает уклонение инвесторов от риска с перспективой роста котировок золота и бумаг "Полюса" и Polymetal, соглашается Кожухова.

"В ожидании отсечки по дивидендам за 2019 год (17 июня) возможно продолжение повышения бумаг "Магнита" в район сопротивления 4250 рублей. При падении цен на нефть Brent и WTI ниже поддержек 40 долларов и 37,5 доллара соответственно под повышенным давлением окажутся нефтяные акции", — добавляет она.

Бегство от рисков, поводом для которого послужили мрачные прогнозы ФРС, вероятно, продолжится: инвесторам есть где зафиксировать прибыль в отсутствие новых больших торговых идей, резюмирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".