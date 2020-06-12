ПЕКИН, 12 июн /ПРАЙМ/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи на открытии торгов в пятницу снизился на 2,25% вслед за значительным падением основных индексов фондовых бирж США и Европы, свидетельствуют данные торгов.

Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии биржи обвалились на почти 7%, волатильность на рынках связана с негативными прогнозами Федрезерва по экономике страны и рисками второй волны коронавируса. Основные фондовые биржи Европы в свою очередь опустились в четверг на 4-4,7%.

К моменту открытия в 9.30 по местному времени (4.30 мск) основной индекс гонконгской биржи Hang Seng снизился на 551,31 пункта или на 2,25% з до 23928,84. Однако уже 10.52 (5.52 мск) индекс показал рост до 24216,51 пункта.

При этом биржи материкового Китая открылись менее значительными колебаниями, основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,5% — до 2876,8 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component — на 2,01%, составив 11017,15 пункта.