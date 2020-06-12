МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), кроме расписок TCS Group и "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 5,24%, до 5,25 доллара, "Новатэка" — на 1,37%, до 151,5 доллара, "Лукойла" — на 1,62%, до 75,26 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,04%, до 5,52 доллара, "Газпром нефти" — на 2,62%, до 24,2 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" снижалась на 0,58%, до 27,51 доллара, "Северстали" — на 0,45%, до 13,31 доллара, НЛМК — на 1,19%, до 19,1 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,89%, до 1 доллара, Сбербанка — на 0,9%, до 11,81 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,04%, до 17,44 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,76%, до 4,55 доллара, бумаги "Магнита" — на 1,38%, до 12,47 доллара, расписки "Ленты" — дорожали на 2,95%, до 2,44 доллара.