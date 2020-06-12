МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном снижением до 2% на фоне падения американских индексов, среди трейдеров сохраняются опасения по поводу возможности второй волны заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2919,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,29%, до 1870,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,73%, до 24301,38 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,04%, до 2132,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,89%, до 5847,8 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,75%, до 22305,48 пункта.

В четверт фондовые индексы США опустились на 5,3-6,9% на фоне опасений второй волны заболевания коронавирусом. Риски также усилились после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, завершившегося в среду. Регулятор по итогам встречи ухудшил прогнозы по динамике ВВП и безработице в стране в текущем году, отметив, что не ожидает повышения ставки в 2020-2022 годах.

"Похоже, что сказались опасения по поводу "второй волны" заражений, рост числа этих случаев в таких штатах, как Аризона и Техас, дает повод для беспокойства", — рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank по АТР Рики Огава (Riki Ogawa).

На следующую неделю запланированы заседания Банка Японии и Банка Англии. Трейдеры следят за тем, какие меры будут приняты регуляторами после встреч Федрезерва и Европейского центрального банка (ЕЦБ).