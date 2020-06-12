ВАШИНГТОН, 12 июня — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.

Фьючерсы Dow Jones Industrial Average набрали 1,8%, а значит, индекс на открытии торгов может отыграть часть вчерашних потерь, составивших 6,9%. В Европе Stoxx Europe 600 прибавил 0,9%.

Американские фондовые индексы в последние недели повышались и отыграли большинство позиций, потерянных в этом году, но в четверг произошел спад. Оптимизм инвесторов контрастирует с данными, которые указывают на то, что восстановление экономики после пандемии будет, вероятно, медленным и неравномерным. Есть угроза второй волны заболеваемости, которая может еще больше омрачить экономические перспективы.

С середины марта акции активно росли, поскольку инвесторы боялись упустить выгоду, с оптимизмом оценивали перспективы технологического сектора, ориентировались на поток дешевых средств, которые пока предоставляют власти, и были уверены, что центробанки примут дополнительные меры для защиты экономик от худших последствий пандемии. По словам инвесторов, некоторые из этих факторов сегодня, возможно, вновь стали играть роль на рынке, или же происходит временное восстановление.

"Нельзя исключать тот факт, что есть множество незадействованных средств, – говорит Брайан О'Райли, директор по рыночной стратегии в Mediolanum International Funds. – Сейчас рынок больше ориентируется на торги, чем на долгосрочные фундаментальные факторы, поэтому при откатах, подобных вчерашнему, инвесторы, скорее всего, будут возвращаться и вновь делать ставку на рост".

В 14.00 по Гринвичу ожидается индекс потребительских настроений Мичиганского университета за начало июня. Инвесторы получат представление о том, как протесты, происходившие в последние недели, и медленное возобновление экономической деятельности повлияли на настрой потребителей.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что власти рассматривают возможность второго раунда выплат американцам. Это поддержит расходы и бюджет домохозяйств. С начала года Налоговое управление выделило уже 267 млрд долларов.

После вчерашней распродажи на рынке Дональд Трамп раскритиковал ФРС за мрачные прогнозы и заявил, что ожидает удачное второе полугодие. Его высказывания были ответом на комментарии Джерома Пауэлла, который сделал прогноз о возможности длительного восстановления экономики и проблем на рынке труда.

Корейский Kospi Composite упал примерно на 2%, гонконгский Hang Seng откатился на 0,7%. Shanghai Composite завершил торги практически без изменений.

Кен Пэн, директор Citi Private Bank по инвестиционной стратегии в Азии, считает, что позиция ФРС и других центробанков оказалась важной опорой для рынков. ФРС в частности указала на готовность оказать дополнительную поддержку экономике и кредитным рынкам.

"Есть много незадействованных средств, и сильной коррекции быть не могло, – заметил он. – ФРС и центробанки крупных стран уже ясно дали понять, что они фактически готовы покупать на дне".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла со вчерашних 0,651% до 0,710%.

Нефть тем временем слегка подорожала. Баррель Brent вырос в цене на 0,7% до 38,83 доллара, а накануне упал на 7,6%.

Авторы to Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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