МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу показывают коррекционный рост на 2,5% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности, усиленной опасениями по поводу возможности второй волны заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.36 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 2,61%, до 25782,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,48%, до 9728,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,49%, до 3076,77 пункта.

Охватившая в четверг мировые рынки волатильность привела к снижению фондовых бирж: в США индексы сократились почти на 5-7%, в Европе — на 4-5%, а снижение нефтяных котировок достигало 9-10%. Обеспокоенность инвесторов была связана с опасениями второй волны пандемии.

"Все просто взяли передышку после вчерашних распродаж, как мы это наблюдали в темные дни февраля и начала марта. Всегда будет больше новостей о росте числа заражений…. Рынкам, инвесторам и компаниям придется научиться с этим разбираться", — приводит агентство Рейтер мнение директора отдела исследований GraniteShares ETFs Райана Джианнотто (Ryan Giannotto).

Стоимость акций производителя ПО Adobe при этом поднимается на 5,4% после выхода финотчетности за второй квартал 2019-2020 фингода. Компания нарастила выручку в годовом выражении на 14%, чистую прибыль — почти вдвое, а скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 2,45 доллара при прогнозе в 2,33 доллара.