МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, принимают меры для финансовой стабильности банка, заявил "Газпром".

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", — говоритсяв релизе.

В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты республики Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".

Вечером в четверг гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела", фигурантами которого являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний — например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче". По его данным, "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".

Бабарико, комментируя обыски, заявил в четверг, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.