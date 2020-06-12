МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Действия в отношении Белгазпромбанка совершены с нарушением законов Белоруссии, затрагивают интересы российских акционеров, заявил "Газпром".

"Газпромбанк" (АО) и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", — говорится в релизе.

"Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков", — подчеркнули в "Газпроме".

В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты республики Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".

Вечером в четверг гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела", фигурантами которого являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний — например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче". По его данным, "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".

Бабарико, комментируя обыски, заявил в четверг, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.