ВАШИНГТОН, 12 июн /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в пятницу на закрытии биржи продемонстрировали коррекционный рост на 2% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 1,9%, до 25605,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,01%, до 9588,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,31%, до 3041,31 пункта.

Днем ранее мировые рынки охватила волатильность. В США индексы обрушились почти на 5-7%, в Европе — на 4-5%, а снижение нефтяных котировок достигало 9-10%. Обеспокоенность инвесторов была связана с опасениями второй волны пандемии.