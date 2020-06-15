МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

"При средней цене на нефть по году около 50 долларов за баррель и наших оценках курса в 66 рублей за доллар на конец года дефицит составит около 5% ВВП", — прокомментировал он вопрос о дефиците бюджета страны в текущем году.

Последний раз доллар торговался вокруг отметки в 66 рублей в начале марта текущего года. Однако после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе из-за коронавируса началось крутое пике нефтяных цен. Рубль не выдержал такого давления и начал ослабляться: стоимость доллара во второй половине марта подскакивала выше 80 рублей.

Однако затем американская валюта начала постепенно падать: в начале июня доллар опустилась ниже 70 рублей впервые с 6 марта. Но уже 11 июня на фоне обвала цен на нефть курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вновь превысил отметку в 70 рублей.

По прогнозам ЦБ, дефицит бюджета России на фоне коронавируса при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом в 2020 году составит 5-6% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов в мае говорил в интервью газете "Ведомости", что дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.