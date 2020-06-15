МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться к доллару и перешел к росту против евро после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника рос на 21 копейку – до 70,41 рубля, курс евро снижался на 14 копеек, до 79,06 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,12% — до 37,52 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов рос на 23 коп, евро — прибавлял 1 копейку.