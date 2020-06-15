МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью марки Brent и рублем, рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая, долларовый РТС – ниже 1200 пунктов впервые с 27 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск понедельника падал на 2,33% — до 2679,8 пункта, индекс РТС — на 3,21% — до 1198,01 пункта.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 22 копейки — до 70,42 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,2% — до 37,49 доллара за баррель.