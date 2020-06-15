МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник открылись снижением на 2% на фоне резкого роста числа заболевших COVID-19 в США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,02%, до 5981,8 пункта, французский CAC 40 — на 2,57%, до 4715,12 пункта, немецкий DAX — на 2,51%, до 11649,9 пункта.

В четверг резко обострились опасения за перспективы мировой экономики на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в Китае и США, поскольку это увеличило опасения начала второй волны распространения вируса.

В Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". В субботу рынок был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком.

Кроме того, в США в субботу было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев.

Давление на настроения рынков также оказывают продолжающиеся протесты. Так в Лондоне в воскресенье во время протестов в центре города были задержаны более ста человек. Протесты в городе проводят Движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) и их сторонники.