МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник, в том числе на DJIA — более чем на 2%, в то время как инвесторы оценивают риски возникновения второй волны пандемии нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,23%, до 24837,05 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,36%, до 9500,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,92%, до 2965,62 пункта.

Трейдеры обратили внимание на мировую статистику числа заражений коронавирусом. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона таких случаев. А в Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый его очаг на оптовом рынке в пригороде Пекина.

В США в субботу было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных.

Риски нового всплеска инфицирования побуждают инвесторов отказываться от приобретения рисковых активов в пользу активов-"убежищ".