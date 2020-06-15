МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается уже более чем на 1% в понедельник, в то время как инвесторы фиксируют прибыль после роста стоимости металла в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,03%, или на 17,85 доллара, до 1719,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,06%,до 17,308 доллара за унцию.

Цена на золото коррекционно снижается после того, как она выросла на 3,2% по итогам прошлой недели. Инвесторы были обеспокоены перспективами развития мировой экономики после новых прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом многие эксперты полагают, что это может быть лишь небольшим отступлением для золота перед взятием новых вершин.

"Мы сдерживаемся, чтобы узнать, будет ли вторая волна коронавируса, и если экономика снова начнёт закрываться, мы увидим рост стоимости золота", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.