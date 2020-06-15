МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился четвертый торговый день подряд под влиянием "медвежьих" настроений, но сумел отойти от дневных минимумов и остаться выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и выше 1200 пунктов – по РТС, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понедельника опустился на 0,9%, до 2719,06 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 1221,6 пункта.

В ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи пробивал вниз отметку в 2700 пунктов впервые с 22 мая и опускался до 2670,41 пункта, долларовый РТС пробивал отметку в 1200 пунктов впервые с 27 мая и доходил до 1196,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 5 копеек — до 70,15 рубля, курс евро — на 18 копеек – до 79,02 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,1% — до 38,77 доллара за баррель.