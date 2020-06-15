МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Доллар по-прежнему слегка дорожает по отношению к иене, но вечером его курс перешёл к снижению к евро, в то время как трейдеры оценивают статистику заражения коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару рос до 1,1267 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1254 доллара за евро, курс доллара к иене — до 107,38 иены со 107,34 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,23%, до 97,1 пункта.

Одним из центральных факторов на рынках остается коронавирус и будируемые сообщения о рисках так называемой второй волны заражений им, после того как новый случай инфицирования был выявлен на оптовом рынке в пригороде Пекина. При этом в ряде американских штатов были установлены рекорды по числу заражений.

На этом фоне инвесторы больше склонны к уходу от риска, в результате чего и фондовые рынки в основном опускаются, а американская валюта, так же как и японская, испытывают склонность к ослаблению.

"Рынок закладывал V-образное восстановление. Такой вариант исключен, если действительно будет вторая волна заражений, наилучший сценарий — U-образное восстановление", — приводит агентство Рейтер мнение исполнительного директора по институциональным продажам Uob Kay Hian Стивена Люна (Steven Leung).