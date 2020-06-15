МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился четвертый торговый день подряд под влиянием негативного настроя глобальных инвесторов, при этом к концу сессии он смог сократить дневные потери и остаться выше 2700 пунктов и 1200 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понедельника опустился на 0,9%, до 2719,06 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 1221,6 пункта.

В ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи пробивал вниз отметку в 2700 пунктов, впервые с 22 мая, и опускался до 2670,41 пункта, а долларовый РТС оказался ниже 1200 пунктов впервые с 27 мая, доходя до 1196,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.08 мск снижается на 13 копеек, до 70,07 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 79 рублей.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,75%, до 39 долларов за баррель.

В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику предыдущих дней, чему способствовал внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи протестировал поддержку на уровне 2700 пунктов, указывает он. Однако пробить ее с первого раза у "медведей" не получилось – восстановление цен на нефть в ходе торгов и отскок внешних площадок от минимумов дня активизировали покупки и позволили нашему рынку сократить часть потерь, добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Цена акций "Северстали" обвалилась на 6,37% на прохождении дивидендной отсечки.

Акции Polymetal упали в цене на 5,33%, "Полюса" – на 3,38% на фоне снижения цен на золото, которое усилилось к вечеру.

Также среди аутсайдеров сегодня оказались акции НЛМК (-3,02%), "Роснефти" (-2,65%), ЛСР (-2,43%), "Норникеля" (-2,18%), префы "Ленэнерго" (-2,17%), а также префы "Транснефти" (-1,75%) и акции "Лукойла" (-1,61%).

Акции НМТП подешевели на 0,6% на фоне публикации данных о чистом убытке в 44 миллиона долларов по МСФО за первый квартал.

В то же время к закрытию торгов префы "Мечела" подскочили в цене на 7,66%, обыкновенные акции – на 1,52%.

"Мощный прирост сегодня показывают привилегированные акции "Мечела". Последний раз столь сильную динамику рынок видел в конце апреля после объявления об успешной реструктуризации долгов компании. На наш взгляд, "Мечел" остается спекулятивной историей. Краткосрочный потенциал роста уже отыгран, а среднесрочных драйверов пока нет. В ближайшие недели акция будет дешеветь. Потенциал снижения – 77,5 рублей, что на 9% ниже текущих значений", — прокомментировал Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Также в отсутствие новостей на 4,41% подросли депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк".

Также в лидерах роста оказались обыкновенные акции "Россетей" (+6,53%), акции "Яндекса" (+4,12%), "Интер РАО" (+2,37%), АФК "Система" (+2,32%), "Мосэнерго" (+2,27%), а также депозитарные расписки "Ленты" (+1,94%), акции "Акрона" (+1,9%) и ПИКа (+1,24%).

ПРОГНОЗЫ

В отсутствие сильного внешнего негатива индекс Мосбиржи сможет завтра закрепиться выше отметки 2750 пунктов, а в случае продолжения коррекции – не ниже 2670 пунктов, полагает Емельянов.

"Не исключено, что завтра на глобальных площадках продолжится процесс переоценки рисков для мировой экономики, особенно если продолжат звучать тревожные статистические "звоночки"… По нашим оценкам, во вторник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2650-2730 пунктов", — добавляет Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В краткосрочной перспективе при улучшении мировых настроений можно ожидать коррекционного движения к сопротивлениям в 2760 пунктов по индексу Мосбиржи и 1250 пунктов – по РТС, но в целом техническая картина на рынке сместилась в сторону медвежьей, отмечает и Елена Кожухова из компании "Велес капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник: 2680-2760 пунктов, заключает она.