МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля вечером отыграл дневные потери к доллару и перешел к росту против американской валюты, при этом усилил рост к евро на поддержке нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.02 мск понедельника снижался на 33 копейки — до 69,87 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 78,88 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent после утреннего и дневного падения корректируется вверх на 1,86% — до 39,45 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля начал торги в понедельник снижением к доллару вместе с большинством валют развивающихся рынков. Давление на рубль в паре с долларом большую часть дня оказывала снижающаяся цена на нефть марки Brent. При этом после краткосрочного снижения в первой половине торгов к евро рубль большую часть дня находился в плюсе по отношению к европейской валюте.

Вечером перешедшие к росту нефтяные котировки марки Brent смогли оказать поддержку рублю. На этом фоне отечественная валюта прибавляет порядка 0,4% к доллару и евро, при этом большинство валют развивающихся рынков остались в "красной" зоне.

К текущему моменту турецкая лира к доллару снижается на 0,6%, малазийский ринггит — на 0,11%, южноафриканский ранд — на 0,93%, мексиканский песо падает на 1,03%, индийская рупия поднимается на 0,09%.

"Уже ближе к окончанию рабочего дня стоимость нефти марки Brent развернулась вверх и была близка к обновлению дневного максимума, что позволило рублю выйти в плюс", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Из внутренних факторов поддержки Богдан Зварич из Промсвязьбанка выделяет сохраняющиеся высокие объемы продаж валюты со стороны ЦБ и предстоящие в среду аукционы Минфина.

"Однако в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и дальнейшего падения спроса на риск данной поддержки рублю может не хватить, в результате чего он продолжит волну ослабления, начатую на прошлой неделе", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Если пара доллар-рубль завершит торговый день ниже 70 рублей, это будет позитивный технический сигнал для российской валюты, считает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Среди важных событий для глобальных рынков на текущей неделе необходимо выделить выступление главы ФРС в конгрессе (во вторник и среду), а также публикацию майских данных США по объему промышленного производства и розничных продаж (вторник), строительству новых домов (среда), а также публикацию данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за прошлую неделю (четверг), перечисляет Кравченко из "Велес Капитала".

На локальном денежном рынке главным событием станет пятничное заседание Банка России, напоминает аналитик. Он ожидает снижения ключевой процентной ставки ЦБ 19 июня сразу на 100 б.п. – до 4,5% годовых.

Рыночный спрос на риск начинает ослабевать, инвесторы могут увеличить уровень осторожности в своих взглядах на восстановление мировой экономики, считает Антон Покатович из "БКС Премьер".

Эксперт ожидает, что во вторник рубль может продолжить умеренное ослабление, курс может формироваться в диапазоне 70,4-71,2 рубля за доллар. На его взгляд, коррекция в нефти также может продолжиться, на этой неделе ценовая конъюнктура нефтяного рынка может сформироваться в диапазоне 35-38 долларов за баррель Brent.