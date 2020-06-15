МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило кредитный рейтинг компании "Магнит" на уровне "ВВ" со стабильным прогнозом, об этом говорится в релизе агентства.

"Мы ожидаем, что сокращение капитальных затрат "Магнита" и снижение процентных ставок в России в сочетании с ростом выручки на фоне роста спроса, связанного с COVID-19, обеспечат более высокие показатели кредитоспособности", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что соотношение скорректированного долга и EBITDA останется в районе 3,2х-3,3х, а отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу — на уровне 20-22%.

Сильная рыночная позиция, по мнению агентства, обеспечит высокие показатели ликвидности "Магнита" и постепенное увеличение его прибыли. S&P также полагает, что рентабельность EBITDA компании в текущем году в целом не изменится, оставаясь на уровне 10,6%.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.