ВАШИНГТОН, 15 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник на закрытии биржи продемонстрировали рост после длительного снижения на 1-2% в течение торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,62%, до 25763,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,43%, до 9726,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 3066,59 пункта.

С начала торговой сессии в понедельник на опасениях второй волны коронавируса рынок опускался на 1-2%. Однако после того, как ФРС анонсировала планы покупок "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций", котировки перешли к росту. Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.