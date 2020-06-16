МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) обновили исторический максимум, подскочив в начале торгов более чем на 19% на новостях о дивидендах, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.15 мск акции НМТП росли на 16,58% (уже поднимались на 19,3% — до 10,9 рубля). При этом индекс Мосбиржи растет на 0,99%.

Ранее во вторник совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года в 1,35 рубля на акцию. В целом на выплату дивидендов по результатам 2019 года будет направлено более 26 миллиардов рублей. Годовое собрание акционеров пройдет 17 июля в заочной форме. Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 28 июля.

Совокупные дивиденды НМТП за 2018 год составили порядка 14,8 миллиарда рублей — 98,4% чистой прибыли по РСБУ. Эти выплаты стали рекордными для порта.

Группа НМТП в стратегии развития до 2029 года прописала дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО с учетом объема свободного денежного потока (free cash flow). В июне 2019 года председатель совета директоров — вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов говорил, что НМТП рассмотрит возможность фиксации в своей дивидендной политике выплат в объеме 50% чистой прибыли.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".